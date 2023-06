Fallas técnicas y llevarlo al límite, factores que causaron la implosión de Titán, señala experto

Los cinco tripulantes del sumergible Titán que buscaban llegar a los restos del Titanic murieron debido a una implosión, confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos.

La tragedia derivó de deficiencias técnicas, llevar al límite de sus capacidades a la cápsula, además de “la excentricidad” que significa “querer llegar a donde nadie más lo ha hecho”, señala el experto Jorge Gómez.

En entrevista con UnoTV, el exintegrante del servicio de inteligencia español y experto en submarinos destaca que la implosión se registró porque el sumergible tenía deficiencias técnicas.

“Hablamos de una presión del mar sobre el sumergible, impresionante. Al final, cualquier defecto de construcción sería fatal a esas profundidades”, señala.

Aunado a las profundidades extremas, Jorge Gómez señala que se jugó al límite de lo que podía soportar la cápsula, lo que finalizó con el resultado que todos sabemos.

En otras exploraciones, hubo suerte: Jorge Gómez

Al ser cuestionado sobre las exploraciones anteriores al Titanic en el sumergible, el experto señala que los tripulantes de aquel entonces corrieron con “suerte”.

“Yo creo que lo que tuvieron las veces anteriores fue mucha suerte, porque este tipo de vehículo con las deficiencias que tenía podía presentar una catástrofe. Estaba anunciado incluso por ingenieros que habían participado en su construcción”. Jorge Gómez, experto en submarinos.

El especialista puntualiza que el vehículo no estaba preparado para trabajar a esas profundidades… “Jugando con el riesgo máximo, el resultado no puede ser más que catastrófico, como ha sido. Que no haya sido en las veces anteriores, yo creo que es cuestión de suerte”, señala.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: James Cameron dice que advertencias sobre el sumergible Titán fueron ignoradas]

Sobre las declaraciones de James Cameron sobre lo innecesario del viaje exploratorio rumbo al Titanic, el experto señala que es verdad que hay un poco de excentricidad en esas ganas de “llegar a donde no ha llegado nadie”.

Al hacer una comparación entre el Titanic y Titán, el director de cine señaló que el primero yace en el fondo del océano no por la naturaleza de su acero o compartimentos, sino por mala navegación.

“El capitán (del Titanic) fue advertido, había témpanos adelante y era una noche sin luna y siguió adelante. Creo que había algo de avaricia… Ahora hay un naufragio junto a otro naufragio por la misma razón”. James Cameron.

Sobre un posible rescate de los cuerpos, Jorge Gómez considera que es casi imposible, pues en el lugar donde se registró la implosión hay mucha corriente y poca luz.