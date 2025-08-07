Puente colgante en China se derrumba: 5 muertos y 24 heridos

Aspecto del puente colgante que se desplomó en China
Aspecto del puente colgante que se desplomó en China. Foto: Reuters

Un puente colgante en una atracción turística de Xinjiang, en el noroeste de China, se desplomó el miércoles 6 de agosto, provocando que 29 personas cayeran y resultaran heridas; cinco de ellas murieron, según confirmaron autoridades a la agencia Xinhua.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el puente colgante inclinado a un lado tras la rotura de los cables, así como personas heridas tendidas en terreno rocoso junto al río.

La agencia Reuters pudo ubicar estas imágenes y verificó que coinciden con tomas satelitales y de archivo, aunque no pudo confirmar de manera independiente la fecha exacta de las mismas.

Según la confirmación del departamento de comunicaciones local a Xinhua, cinco personas murieron y 24 resultaron lesionadas tras el fallo estructural del puente.

De los heridos, 22 sufrieron lesiones leves y dos se encuentran graves, aunque sin riesgo vital. Todos fueron trasladados de inmediato a hospitales para recibir atención médica.

Asimismo, la Oficina de Turismo de Zhaosu informó mediante un comunicado en WeChat que el Área Escénica de Xiata permanecerá cerrada temporalmente el 7 de agosto mientras se realiza una inspección de seguridad exhaustiva.

