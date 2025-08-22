GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Colombia vivió el jueves una de sus jornadas más sangrientas en los últimos diez años, con dos ataques simultáneos que dejaron 18 muertos y decenas de heridos, perpetrados con un camión bomba, drones y fusiles en Cali y Antioquia.

Camión bomba en Cali

Hacia las 15:00 horas locales (20:00 GMT), un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida de Cali, tercera ciudad más poblada del país. El atentado, dirigido contra una escuela militar de aviación, dejó seis muertos y más de 60 heridos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La alcaldía ordenó la militarización de la ciudad tras el ataque. Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el suelo y ciudadanos huyendo en medio del caos.

El Gobierno responsabilizó a la principal disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco.

Emboscada a la policía en Antioquia

Horas antes, en el noroeste del país, una facción rival de las FARC al mando de alias Calarcá atacó a un escuadrón de policía que realizaba una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Armados con fusiles y un dron, los insurgentes derribaron un helicóptero y se enfrentaron a los uniformados. El saldo fue de 12 policías muertos, lo que elevó a 18 el número total de víctimas mortales en la jornada.

Testimonios y capturas

“Alcanzamos a recibir el ruido estruendoso de la explosión (…) hay muchos heridos y casas dañadas al frente de la base”, relató a AFP Héctor Fabio Bolaños, rector de un colegio cercano en Cali, quien evacuó a sus estudiantes.

La fiscalía anunció la captura de dos hombres señalados de haber participado en la activación de explosivos. Uno de ellos fue detenido por la propia comunidad, según confirmó el presidente Gustavo Petro en la red social X.

Contexto de violencia

Estos ataques ocurren a un año de las elecciones presidenciales, en un clima de creciente violencia política. El 11 de agosto falleció el candidato de derecha Miguel Uribe, favorito en las encuestas, luego de un atentado.

Las disidencias del EMC y del grupo de Calarcá, enfrentadas entre sí, rechazaron el acuerdo de paz de 2016. Petro ha intentado negociar con ellas, pero sin avances.

Foto: AFP

Petro pide declarar terroristas a los grupos armados

Tras los atentados, el mandatario pidió que tanto en Colombia como en el mundo se reconozca al EMC, al grupo de Calarcá y al Clan del Golfo como organizaciones terroristas.

Actualmente, solo avanzan los diálogos con el Clan del Golfo en Catar, mientras que las conversaciones con otras facciones están estancadas.

Crece el uso de drones explosivos

El ataque en Antioquia refleja una tendencia preocupante: el uso de drones cargados con explosivos, cada vez más común en el conflicto colombiano.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las víctimas civiles de estos artefactos se duplicaron en 2025 por el “uso intensivo” de esta tecnología bélica.

Colombia, mayor productor mundial de cocaína, registró un récord de 253.000 hectáreas de coca en 2023. El gobierno impulsa programas de erradicación voluntaria mediante incentivos económicos, aunque los grupos armados continúan disputando territorios.

