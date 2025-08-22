Colombia vive jornada trágica, Petro atribuye ataques a grupo de las FARC

GENERANDO AUDIO...

Colombia vive una jornada trágica tras dos atentados simultáneos que han cobrado la vida de civiles y militares, que el gobierno atribuye a disidentes de las FARC. El más grave ocurrió en Cali, donde un camión bomba explotó frente a la Escuela Militar de Aviación, dejando al menos seis personas muertas y 75 heridas. De forma casi simultánea, en Antioquia, fue derribado un helicóptero Black Hawk de la Policía, con un saldo de 11 oficiales fallecidos.

Cali, bajo conmoción y militarización

Durante un enlace para Noticias en Claro, Giovanni Celis, director de Red + Noticias, informó que el ataque en Cali se produjo a las 16:01 horas, cuando un camión cargado con 10 cilindros de gas explotó. De estos, solo dos detonaron, y los ocho restantes fueron desactivados por las fuerzas militares.

Mientras que la ciudad ha sido militarizada y se ha restringido el acceso de camiones por temor a nuevos ataques. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió de inmediato a la ciudad para liderar un consejo de seguridad.

A través de sus redes sociales, el presidente Petro publicó la fotografía de uno de los presuntos responsables, identificado como “alias Sebastián”, quien fue capturado por la comunidad. Según el mandatario, el detenido pertenece a las estructuras del EMC, un grupo de disidencias de las antiguas FARC.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Ataque en Antioquia y estado de emergencia

Acotó que el segundo atentado tuvo lugar en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado. Las autoridades reportaron 11 militares muertos y cuatro sobrevivientes que no han podido ser rescatados debido a la difícil situación en la zona.

Además, Celis resaltó que el ministro del Interior estudia la posibilidad de declarar el Estado de Conmoción Interior, una medida que otorgaría al presidente facultades extraordinarias para controlar el orden público.

Agregó que los atentados son atribuidos a disidencias de las FARC que se dedican al narcotráfico, y que la situación es una consecuencia del proceso de “Paz Total” del gobierno de Petro, que ha cedido control a grupos criminales en el territorio.