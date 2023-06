¿Cómo cambiar el estatus de no inmigrante en EU y cuáles son los requisitos?

Es posible modificar el estatus de no inmigrante en EU. Foto: Getty Images

¿Vives en Estados Unidos? Aquí en Unotv.com te vamos a compartir cómo cambiar tu estatus de no inmigrante en el país norteamericano, mismo en el que te podrían cancelar tu visa al usarla indebidamente.

¿Cómo cambiar el estatus de no inmigrante en EU?

Si te encuentras en EU y deseas cambiar el propósito de tu estancia, es necesario presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a través de un formulario.

Es importante señalar que, mientras no recibas la aprobación del USCIS, no debes asumir que el cambio de tu estatus ha sido aprobado ni modificar tu tipo de actividad en los Estados Unidos.

[TE PUEDE INTERESAR: Ubica aquí las 32 oficinas del INM por estado para trámites migratorios]

Por ejemplo, si te encuentras como turista no migrante, no debes asistir a la escuela como estudiante hasta que hayas obtenido la autorización de USCIS para modificar tu régimen.

En caso de no poder mantener tu estatus de no inmigrante, podrías enfrentar la prohibición de regresar a Estados Unidos y, posiblemente, la deportación.

¿Cuáles son los requisitos para cambiar el estatus de no inmigrante en EU?

En general, puedes solicitar el cambio de estatus de no inmigrante si fuiste admitido legalmente en EU con una visa de no inmigrante, ya que no has violado las condiciones de tu régimen.

Existen casos en los que no necesitas presentar una solicitud para cambiar tu situación de no inmigrante, como cuando llegaste a EU por motivos comerciales (visa B-1) y deseas seguir en el país antes de que expire tu estadía.

Asimismo, no necesitas solicitar un cambio de estatus si deseas asistir a la escuela en EU y eres cónyuge o hijo de alguien aceptado legalmente en el país bajo ciertas categorías de no migrante, entre ellas:

Diplomáticos

Empleados gubernamentales

Trabajadores temporales

Estudiantes académicos

Sin embargo, hay categorías de visa de no inmigrante en las que no puedes solicitar el cambio de estatus: