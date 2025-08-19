Con 30 mil en 24 horas, incendios forestales en España dañaron ya 373 mil hectáreas

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Los incendios forestales en la mitad oeste de España quemaron otras 30 mil hectáreas en menos de 24 horas, sumando ya 373 mil hectáreas, según datos del servicio europeo Copernicus de este martes, si bien la mejora de las condiciones meteorológicas alimenta la esperanza de extinguirlos.

Este martes, a las 07:00 hora local, habían ardido 373 mil hectáreas en España en lo que va de año, con la cifra en progresión constante, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que usa datos de Copernicus.

Se trata del peor año para España en términos de superficie consumida por las llamas, superando a 2022, que registró 306 mil hectáreas calcinadas, desde que empiezan los datos de EFFIS, en 2006.

La mayoría de esta superficie ha ardido en los grandes incendios que afectan desde hace más de una semana a las provincias castellanoleonesas de Zamora y León, la gallega de Ourense, y en la provincia extremeña de Cáceres.

Miles de personas de decenas de pueblos han sido evacuadas, hay decenas de carreteras cortadas y el tráfico en tren de Madrid a Galicia está interrumpido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas en Zamora y Cáceres.

¿Cuál es el panorama a corto plazo?

Aunque la extinción de estos incendios no es inminente, el fin el lunes de la ola de calor que asoló España durante 16 días mejora las posibilidades de lograrlo.

Se trata de una “reducción de entre 10 y 12 grados de las temperaturas máximas, a lo que hay que añadir también el aumento en los índices de humedad”, explicó en la televisión pública TVE Nicanor Sen, delegado del Gobierno (prefecto) en Castilla y León.

Eso “está facilitando y mejorando las condiciones climatológicas” para “poder hacernos con el control de esos incendios”, añadió.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563 mil hectáreas quemadas en 2017, en incendios que causaron 119 muertos.