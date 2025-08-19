2024 con récord de 383 trabajadores humanitarios asesinados

GENERANDO AUDIO...

El año pasado registró un récord de 383 trabajadores humanitarios que fueron asesinados, mientras otros cientos resultaron heridos, 31 % que en 2023, dijo este martes la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Humanas (OCHA) al conmemorarse el Día Mundial Humanitario.

“Estos datos deben hacer que nos despertemos y hagamos un llamamiento para la protección de todos los civiles en conflictos y situaciones de crisis, y reclamemos el fin de la impunidad”, indicó el organismo, que coordina el trabajo humanitario en el terreno de distintas agencias de la ONU, así como de las organizaciones civiles de ayuda y socorro.

En 2023 se registraron 280 bajas dentro del personal humanitario.

Además de las víctimas mortales, en 2024 fueron heridos mientras cumplían su misión 308 trabajadores humanitarios, otros 125 fueron secuestrados y 45 detenidos. En la gran mayoría de casos, las víctimas eran personal nacional de Naciones Unidas y de otras organizaciones humanitarias que servían en sus comunidades y que fueron atacados cuando cumplían su misión o en sus propios hogares.

“Los ataques a esta escala, con cero rendición de cuentas, son una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacionales”, señaló el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, quien añadió que “como comunidad humanitaria, exigimos, una vez más, que quienes tienen poder e influencia actúen en favor de la humanidad, protejan a los civiles y al personal humanitario y hagan rendir cuentas a los responsables”.

Los ataques contra los trabajadores humanitarios, sus bienes y sus operaciones violan el derecho internacional humanitario y socavan los medios de subsistencia de millones de personas atrapadas en zonas de guerra y catástrofes.

Los terrenos más peligrosos para los trabajadores humanitarios son, sin duda, el territorio palestino de Gaza, donde murieron 181 trabajadores humanitarios, y Sudán, donde 60 personas perdieron la vida el año pasado.

Mientras que la violencia contra los trabajadores humanitarios aumentó en 21 países en 2024 frente al año anterior, siendo los actores estatales los autores más comunes.