Tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski​, durante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump escribió en su red social Truth Social un mensaje que encendió la polémica: insinuó que Ucrania no sólo podría recuperar su territorio original, sino incluso “ir más allá” e invadir Rusia.

En su publicación, el presidente de los Estados Unidos aseguró que, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, Kiev estaría en condiciones de ganar la guerra frente a Moscú: “Ucrania estaría en posición de recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizá incluso ir más allá!”, escribió el mandatario.

Trump cuestiona el poder militar ruso

Donald Trump calificó a Rusia como un “tigre de papel”, al señalar que la guerra se ha prolongado más de tres años cuando, según él, una potencia real “la habría ganado en una semana”.

El mandatario estadounidense destacó las dificultades económicas que atraviesa Moscú, como la escasez de gasolina y el gasto desmedido en la guerra contra Ucrania.

“Putin y Rusia están en GRAN problema económico, éste es el momento para que Ucrania actúe”, agregó Donald Trump.

Mensaje de apoyo a la OTAN

Aunque dijo “desear lo mejor a ambos países”, Trump reiteró que su Gobierno seguirá enviando armas a la OTAN, que decidirá cómo utilizarlas.

El mensaje surge en medio de los esfuerzos diplomáticos para buscar salidas al conflicto, mientras Kiev mantiene su exigencia de recuperar el territorio ocupado por Rusia desde 2022.

Dentro de este contexto, mandatarios consideran que si Donald Trump logra conseguir la paz entre ambas naciones, sería probable que el estadounidense gane el Premio Nobel de la Paz.

