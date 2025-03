El Papa Francisco celebró, con una tarta (pastel o pan), sus 12 años al frente del Vaticano, en el Hospital Gemelli, de Roma, donde se encuentra internado desde hace cuatro semanas. El reporte diario sobre su estado de salud indica que se mantiene “estable”.

Pope Francis celebrated the 12th anniversary of his pontificate with the medical staff of Rome's Gemelli Hospital, who brought a cake with candles to his room.https://t.co/sd3bfDPWLm pic.twitter.com/1Qh7nuJIfX