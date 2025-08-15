GENERANDO AUDIO...

Concluyó en Alaska la reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de EE. UU., Donald Trump, enfocada en temas bilaterales, asuntos internacionales y un posible cese al fuego en Ucrania. En breve, ambos darán detalles de los acuerdos alcanzados.

“Las conversaciones en pequeño comité han concluido”, anunció el Kremlin en la plataforma Telegram. No queda claro si estarán seguidas de otras con más funcionarios.

Está previsto que ambos dirigentes den una rueda de prensa conjunta más tarde.

La cita comenzó a las 11:30 hora local (13:30 horas en México) y concluyó alrededor de las 16:30 horas, tiempo de México.

Reunión productiva para Trump y Putin, pero sin alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, fue “muy productiva”, mientras que el líder ruso calificó la cumbre como “productiva”.

“Una reunión sumamente productiva: se acordaron muchos puntos, y solo quedan unos pocos. Aún no lo hemos logrado, pero es muy probable que lo hagamos”, dijo el estadounidense sobre el alto al fuego.

En declaraciones a la prensa, Putin señaló que las negociaciones se desarrollaron en un ambiente de respeto mutuo, describiéndolas como exhaustivas y útiles para ambos países.

“Nuestras negociaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y mutuamente respetuoso. Fueron muy exhaustivas y útiles”, declaró Putin

La cumbre, realizada este viernes en Alaska, buscó avanzar en diversos temas de cooperación y seguridad internacional, según reportes oficiales.

Próxima reunión de mandatarios podría ser en Moscú

Durante el cierre de la cumbre, ambos mandatarios intercambiaron un breve diálogo que evidenció la posibilidad de un nuevo encuentro. “Gracias, Vladimir, probablemente te volveré a ver muy pronto”, dijo Trump, a lo que Putin respondió: “¿La próxima vez en Moscú?”. El expresidente estadounidense contestó: “Podría verlo suceder”, dejando abierta la puerta a otra reunión en territorio ruso.

Putin pide a Kiev y a Europa no obstaculizar la paz

En su intervención posterior a la cumbre, Vladimir Putin llamó a Ucrania y a los países europeos a no poner trabas a los esfuerzos de negociación, subrayando que la estabilidad regional depende de la voluntad política de todas las partes.

El mandatario ruso insistió en que su gobierno está dispuesto a mantener el diálogo, pero advirtió que cualquier intento de “bloquear o retrasar” las conversaciones sería visto como una acción contraria a la paz.

Participantes en la reunión entre Putin y Trump

Junto a Putin y Trump estuvieron presentes por parte del mandatario estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, para la parte bilateral de las conversaciones; así como funcionarios de alto nivel de sus respectivos gobiernos, quienes participaron en las mesas de trabajo para dar seguimiento a los puntos discutidos.