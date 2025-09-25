GENERANDO AUDIO...

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Foto: AFP

La justicia francesa condenó este jueves al expresidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en el caso de la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos procedentes de Libia. Sin embargo, fue absuelto del cargo de corrupción, mientras que conocerá la pena final al concluir la audiencia.

El fallo se suma a otras dos condenas previas contra Sarkozy por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal en 2012, una de las cuales derivó en la pérdida de la Legión de Honor. A sus 70 años, el exmandatario sigue defendiendo su inocencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Detalles del caso Libia por el que condenaron a Sarkozy

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que Sarkozy permitió que colaboradores cercanos “actuaran con el fin de obtener apoyos financieros”. La fiscalía había solicitado siete años de prisión, considerando a Sarkozy como el responsable de un supuesto pacto con el dictador Muamar Gadafi.

Otras once personas fueron procesadas junto al exlíder conservador. Entre ellos, su exmano derecha Claude Guéant quien fue declarado culpable de corrupción, y el exministro Brice Hortefeux por asociación ilícita. En cambio, el tesorero de la campaña, Éric Woerth, fue absuelto.

Origen de los fondos

La investigación apunta a transferencias de dinero realizadas tras viajes de Guéant y Hortefeux a Libia, así como a testimonios de exdignatarios libios y cuadernos del exministro de Petróleo Shukri Ghanem, hallado muerto en 2012.

El empresario franco-libanés Ziad Takieddine, fallecido recientemente, había declarado haber entregado hasta cinco millones de euros provenientes de Gadafi.

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, enfrentará nuevos procesos judiciales, incluyendo el examen de su recurso en el caso “Bygmalion” el próximo 8 de octubre.