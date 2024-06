Conductor se echa de reversa, arrolla a hombre ¡y huye del lugar!

Conductor arrolla a hombre y huye del lugar en Ecuador. Foto: X @FLACOMENDOZA1

En la ciudad de Quito, Ecuador, un hombre fue arrollado a la mitad de la calle por el conductor de un auto que iba en reversa.

En un video compartido en X (antes Twitter) se muestra el momento en el que un hombre aparece a mitad de la calle.

Autoridades buscan a chofer de auto que arrolló a un abuelito de 89 años en Quito.

En un video se observa como tras el impacto,el sujeto coloca al anciano en la vereda y huye del sitio.

Tras el hecho ocurrido en Rancho Bajo,el adulto mayor falleció.

Sin embargo, momentos después, el conductor de un coche comienza a circular en reversa, por lo que arrolla al adulto mayor.

Ante ello, el sujeto baja del vehículo, pero no ayuda a la víctima, sino que deja su cuerpo sobre la banqueta.

Al ver el suceso, una mujer intenta confrontar al conductor, pero se resiste, por lo que éste huye del lugar en su vehículo.

Asimismo, es posible apreciar a un niño, quien corre a toda prisa después de ver lo sucedido. Tal vez pudo ser familiar del hombre.

Según los reportes, el adulto mayor, de 89 años, murió en el sitio después de ser arrollado por el conductor del coche gris.

Usuarios se molestan con conductor por arrollar a hombre en Ecuador

Los usuarios de X (antes Twitter) reaccionaron al video del conductor de un auto que arrolló a un hombre de 89 años en Quito, Ecuador.

“Es un cobarde”, “¿Por qué los vecinos no salieron?”, “La mujer no pudo hacer todo”, “El chofer debe ser castigado” y “¿A poco no lo vio?”, son algunos de los comentarios.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de junio en la ciudad de Quito, Ecuador, donde no hubo más testigos que pudieran presenciar el siniestro.