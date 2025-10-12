Confirma ONU participación de Antonio Guterres en Cumbre de Paz para Gaza

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asistirá el lunes a la cumbre internacional en Egipto, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio, Abdel Fattah al Sisi, sobre la paz en Gaza, anunció este sábado un vocero de la ONU.

Guterres “se está desplazando a Egipto para asistir el lunes a la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij”, indicó la oficina de su vocero, añadiendo que Guterres regresará a la sede de la ONU el miércoles.

También han confirmado su asistencia al país africano, el primer ministro británico, Keir Starmer, sus homólogos de Italia y España, Giorgia Miloni y Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, no se ha confirmado si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estará presente, toda vez que Hamás ha declarado que no participará, ya que “ha actuado principalmente a través de… mediadores qataríes y egipcios” durante las conversaciones, según declaró Hossam Badran, miembro de la oficina política de Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Asimismo, según anunció la presidencia egipcia este sábado, la reunión tendrá lugar el lunes por la tarde “con la participación de líderes de más de veinte países“.

Ceremonia de firma del plan de paz

De igual forma, según detalló el gobierno de Egipto, el objetivo del plan que se firmará será “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regional”.

En el evento tendrá lugar una “ceremonia de firma” del plan de paz para Gaza, que marcará un punto de inflexión para Oriente Medio, ya que la tregua entra en su fase inicial, declaró Downing Street al confirmar la asistencia del primer ministro británico.

El plan de 20 puntos negociado por Estados Unidos pide a Israel que mantenga una presencia militar indefinida dentro de Gaza, a lo largo de su frontera con Israel. En tanto, una fuerza internacional, compuesta en su mayor parte por tropas de países árabes y musulmanes, se encargaría de la seguridad dentro del enclave.

El ejército israelí ha dicho que seguirá operando de forma defensiva desde el 50 % aproximadamente de Gaza que aún controla tras retirarse a las líneas acordadas.

Mientras que, según los términos del acuerdo, se espera que el lunes por la mañana sean devueltos a sus familias los rehenes restantes, y sean liberados los prisioneros palestinos, como parte de la primera fase del plan.

La guerra de Gaza se desencadenó cuando militantes liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas y se tomaron 251 rehenes. En la ofensiva israelí que siguió, más de 67 mil palestinos murieron bajo los bombardeos de Israel.