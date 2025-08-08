Congreso de Israel confirma y autoriza control militar total de Gaza

GENERANDO AUDIO...

La guerra ya casi cumple dos años. FOTO: Reuters

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que su país tomará el control militar de toda Gaza, pese a las crecientes críticas nacionales e internacionales por la guerra que ya casi cumple dos años en el enclave palestino.

En una entrevista con la cadena Fox News, Netanyahu afirmó que el objetivo no es gobernar Gaza, sino establecer un perímetro de seguridad. Recalcó que Israel no permanecerá como autoridad civil en el territorio, pero sí mantendrá control militar para evitar amenazas.

Netanyahu insiste en control total de Gaza

Las declaraciones se dieron antes de una reunión con un grupo reducido de ministros para discutir planes que permitan al Ejército tomar más zonas de Gaza. Según el periodista Barak Ravid de Axios, citando a un funcionario israelí, el gabinete de seguridad aprobó la propuesta de ocupar la ciudad de Gaza. Fuentes oficiales describieron un encuentro previo con el jefe militar Eyal Zamir como “tenso”, ya que el alto mando se opuso a expandir la ofensiva.

Congreso de Israel autoriza control de Gaza

La oficina de Netanyahu confirmó que el gabinete de seguridad aprobó este viernes un plan para tomar el control de Gaza City, lo que marca una nueva escalada de la ofensiva de 22 meses iniciada tras el ataque de Hamas el 7 de octubre.

Las FDI se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza mientras distribuyen asistencia humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

