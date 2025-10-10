GENERANDO AUDIO...

FOTO: Afp

El Congreso de Perú dio luz verde la noche de este jueves al juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte, ante la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La mayoría parlamentaria aprobó por mayoría las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años, alegando la “permanente incapacidad moral” de ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022, durante la sesión transmitida por el canal del poder legislativo.

La aprobación obtuvo 113 votos a favor. Se necesitaban al menos 52 votos para avanzar el proceso.

Boluarte será convocada para defenderse

Dos mociones, que citaron acusaciones de corrupción y un aumento del crimen y la extorsión, fueron firmadas por 34 y 33 legisladores, respectivamente. Algunos legisladores firmaron múltiples mociones, pero el último impulso para eliminar a Boluarte es notable por la participación de los partidos conservadores que históricamente la han apoyado.

Estos incluyen la Renovación Popular de Rafael López y la Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Se espera que ambos políticos sean presidentes en 2026. El país se prepara para las elecciones el próximo mes de abril.