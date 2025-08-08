GENERANDO AUDIO...

Incendio forestal en Francia. Foto: Reuters

El mayor incendio forestal de Francia en casi ocho décadas en el sur de Francia ha devastado al menos 16 mil hectáreas de bosques y pueblos en la región de Aude, cerca de la frontera con España y el mar Mediterráneo. Las autoridades informaron este jueves que el fuego ha sido contenido, aunque los bomberos seguirán desplegados para evitar nuevos brotes.

La ministra de Medio Ambiente, Agnès Pannier-Runacher, confirmó que este es el mayor incendio forestal en Francia desde 1949, atribuido a las condiciones de sequía extrema y al cambio climático.

“Este es un incendio forestal consecuencia del cambio climático y de la sequía en esta región”, declaró la funcionaria a la emisora France Info.

Miles de evacuados y daños severos

El incendio obligó a evacuar a 2 mil personas, entre residentes y turistas. Decenas de casas quedaron destruidas y varias comunidades, como Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, resultaron gravemente afectadas.

“No tenemos agua, internet ni electricidad. Es el apocalipsis”, dijo Alain Reneau, agricultor de la zona.

Una mujer murió tras desobedecer la orden de evacuación y al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas 16 bomberos. Dos personas permanecen en estado crítico, según las autoridades locales.

Condiciones extremas y respuesta oficial

El fuego se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos, la vegetación seca y meses de altas temperaturas. Imágenes captadas por drones muestran grandes extensiones de tierra carbonizada, una superficie equivalente a una vez y media el tamaño de París.

“La progresión del incendio ha disminuido, pero seguimos enfrentando un fuego activo”, declaró Rémi Recio, subprefecto de la región, citado por el diario Le Monde.

Los residentes no pueden regresar a sus casas sin autorización oficial, ya que las carreteras siguen bloqueadas por daños estructurales y cables eléctricos caídos.

Nuevo riesgo: ola de calor

La oficina meteorológica francesa advirtió sobre la llegada de una nueva ola de calor a partir del viernes en otras zonas del sur, lo que podría aumentar el riesgo de nuevos incendios en los próximos días.