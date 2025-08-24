Corea del Norte prueba dos “nuevos” misiles de defensa aérea

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó los disparos de prueba de dos “nuevos” misiles de defensa aérea, anunció el domingo la agencia estatal KCNA, luego de que Corea del Norte acusó al Sur de atizar las tensiones en la frontera.

Los disparos, que tuvieron lugar este sábado, demostraron que los nuevos sistemas antimisiles norcoreanos tienen una “capacidad de combate superior”, informó KCNA, que no dio detalles sobre estos nuevos misiles, salvo que su “modo de funcionamiento y reacción reposa en una tecnología única y especial”.

Tampoco reveló dónde se efectuaron las pruebas, indicando que “los disparos probaron en especial que las características tecnológicas de dos tipos de proyectiles son muy adecuadas para destruir diversos objetivos aéreos”.

La noticia de estos disparos llega luego de que el ejército surcoreano anunció el sábado que hizo disparos de alerta hacia soldados norcoreanos que cruzaron brevemente el martes la frontera.

El teniente general norcoreano Ko Jong Chol calificó los disparos como una “provocación premeditada y deliberada”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Comando de la ONU estimó en unos 30 el número de soldados norcoreanos que cruzaron la frontera, informó el domingo la agencia noticiosa surcoreana Yonhap.

La prueba de misiles coincide también con un amplio ejercicio militar conjunto de fuerzas surcoreanas y estadounidenses en las cercanías de la península coreana.

Pyongyang considera que tales maniobras conjuntas son ensayos para una invasión de su territorio.