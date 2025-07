Un reportero en Pakistán fue arrastrado por las fuertes corrientes durante una transmisión en vivo, mientras reportaba sobre las severas inundaciones en la zona de la presa de Chahan, en Rawalpindi, de acuerdo con medios locales.

El momento fue captado en video y se volvió viral en redes sociales, ya que generó preocupación y admiración por el periodista, quien sobrevivió al incidente.

A Pakistani reporter is swept away by strong currents during a live broadcast while covering the floods in neck-deep water.#Pakistan #Floods pic.twitter.com/0raCbYaoer