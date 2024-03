¡Que siempre no! Corte de Apelación en EU suspende aplicación de la Ley SB4 en Texas

A unas horas de que entrara en vigor la llamada Ley SB4 en el estado de Texas, se anunció su suspensión hasta nuevo aviso, por orden de una Corte de Apelación del Quinto Circuito.

Este 19 de marzo entró en vigor la Ley SB4 en Texas, la cual criminaliza a las personas migrantes y permite a las fuerzas de seguridad del Estado arrestar a migrantes o personas que sospechen cruzaron ilegalmente la frontera.

Se llegó a su implementación gracias a la autorización de la Corte Suprema de Estados Unidos y al rechazo de la petición del Gobierno del presidente Joe Biden para detener la legislación.

Desde su autorización se esperaba que fuera de manera provisional, debido a que la batalla judicial prosigue en tribunales inferiores.

En redes sociales circula el documento de una Corte de Apelación del Quinto Circuito que bloquea la Ley SB4 implementada este día.

Con la detención de esta Ley, los policías texanos no podrán detener a los migrantes que consideren que podrían haber cruzado irregularmente y deportarlos como se estipula en la Ley.

Este miércoles 20 de marzo, está programado el alegato oral para considerar los argumentos para suspender la Ley SB4 en Texas.

“Oral argument is scheduled on March 20, 2024, to consider the Appellants’ Motion to stay Preliminary Injunction Pending Appeal. A majority of the panel has concluded that the administrative stay entered by a motions panel on March 2, 2024, should by lifted. Accordingly. It is ordered that the administrative stay of appeal previously entered by a motion panel on March 2, 2024, is dissolved”. X.