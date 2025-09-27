Creación de un Estado palestino es un “suicidio nacional” para Israel: Netanyahu en la ONU

GENERANDO AUDIO...

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes en la Asamblea General de la ONU que aceptar la creación de un Estado palestino equivaldría a un “suicidio nacional” para Israel.

Netanyahu acusó a la Autoridad Palestina de estar “corrupta hasta la médula” y rechazó las presiones internacionales para establecer un Estado como parte de una salida al conflicto.

“Queremos terminar el trabajo” en Gaza, dice Netanyahu

En un mensaje pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu aseguró que Israel ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” de Hamás y afirmó su intención de “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

Durante su intervención, el primer ministro exhibió pancartas sobre operaciones contra objetivos que, dijo, desmantelan un supuesto “eje del mal” liderado por Irán.

Rehenes: “No descansaremos hasta traerlos de vuelta”

Dirigido a los rehenes retenidos por Hamás, Netanyahu garantizó que “no descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”. El primer ministro informó que las fuerzas israelíes instalaron altavoces en Gaza para retransmitir su intervención.

Según datos citados durante la sesión, hay 48 rehenes en Gaza, de los cuales 25 fueron declarados muertos por el ejército israelí; el Foro de las familias de los rehenes advirtió sobre el riesgo que la prolongación del conflicto implica para quienes aún están con vida.

Netanyahu acusa por permitir “mentiras antisemitas”

Netanyahu responsabilizó a parte de la comunidad internacional de permitir “mentiras antisemitas” y criticó a los países europeos por aceptar, dijo, la “propaganda de Hamás” al presionar por alto el fuego y negociaciones para rescatar a los rehenes. En su discurso también afirmó que las acusaciones de genocidio son falsas.

La intervención tuvo lugar en un contexto de creciente aislamiento de Israel: en días recientes, países como Francia, Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal reconocieron a Palestina.

Según el texto, al menos 151 de los 193 miembros de la ONU han dado ese paso, un gesto que medios y diplomáticos describen como más simbólico que efectivo.

