Crece tensión: gobiernos reaccionan ante ataque de Israel a Irán

Israel lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, informó el ministro de Defensa israelí, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Tel Aviv podría decidir atacar las instalaciones nucleares de Irán.

“Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, declaró el ministro Israel Katz. Anunció también la declaración de estado de emergencia en su país.

Una ofensiva militar que ya ha desatado reacciones tanto por el mismo gobierno de Israel, como de Irán, así como de Estados Unidos al manifestar no estar implicado.

Ante estos hechos, una fuente militar israelí dijo a periodistas que Israel atacó objetivos nucleares y otros sitios militares a lo largo de Irán.

“Los ataques que estamos efectuando son decenas de ataques contra objetivos militares y objetivos relacionados con el programa nuclear (iraní) en diferentes partes de Irán”, declaró el oficial del ejército israelí. Agregó que Irán tiene capacidad de atacar a Israel “en cualquier minuto”.

Asimismo, el ejército israelí confirmó que completó una “primera etapa” de ataques contra objetivos militares y nucleares de Irán.

“Hace poco, decenas de aviones del IAF (Fuerza Aérea Israelí, en inglés) completaron la primera etapa que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluidos objetivos nucleares en diferentes áreas de Irán”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

Mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que la operación militar israelí contra Irán seguirá “tantos días como sea necesario”.

En Irán, la defensa aérea se activó a su capacidad total, reportó la televisión estatal, después de que una serie de explosiones se escucharan en Teherán.

“La defensa aérea de Irán dice que está al 100% de su capacidad operativa”, informó la televisión estatal, al agregar que se desconoce el motivo de los ataques.

Israel informó a Washington de que el ataque a Irán era necesario “para su defensa”, dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, quien advirtió a la república islámica abstenerse de atacar bases estadounidenses.

“No estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región”, afirmó Rubio en un comunicado.

“Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos”, advirtió.

