Crisis aérea: huelga de auxiliares de Air Canada paraliza todos sus vuelos

Recomendaron a los pasajeros no acudir a los aeropuertos. Foto: AFP

Los auxiliares de vuelo de Air Canada se declararon en huelga este sábado, por lo que la aerolínea paralizó por completo sus operaciones, creando caos en los viajes de verano para sus 130 mil pasajeros diarios.

“Estamos oficialmente en huelga”, anunció en un comunicado el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por su sigla en inglés), que representa a 10 mil tripulantes.

¿Qué se sabe de la huelga de auxiliares de Air Canada?

Air Canada, que vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo, dijo que ha “suspendido todas sus operaciones” en respuesta al paro laboral.

“Air Canada recomienda encarecidamente a los clientes afectados que no acudan al aeropuerto“, dijo, y añadió que “lamenta profundamente los efectos que la huelga está teniendo en los clientes”.

La línea aérea había ido reduciendo gradualmente sus operaciones ante la posible paralización laboral.

¿Qué piden los auxiliares de Air Canada?

Además de incrementos salariales, los auxiliares de vuelo buscan conseguir el pago del trabajo en tierra no remunerado, incluido el del proceso de abordaje.

Air Canada detalló, en un comunicado publicado el jueves, su última oferta, según la cual un auxiliar de vuelo de mayor rango puede llegar a ganar 87 mil dólares canadienses (unos 65 mil dólares estadounidenses) para 2027.

Sin embargo, el CUPE señaló que las propuestas de la aerolínea están “por debajo de la inflación (y) por debajo del valor de mercado”.

El sindicato también ha rechazado las peticiones del gobierno federal y de Air Canada de resolver las cuestiones pendientes mediante un arbitraje independiente.

