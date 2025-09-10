Crisis en Nepal: ejército asume control en Katmandú y busca diálogo

| 11:34 | Redacción | Uno tv
FOTO: AFP

El ejército de Nepal patrulla las calles de la capital Katmandú tras la jornada de violentos disturbios del día anterior en la que manifestantes incendiaron el Parlamento y el primer ministro KP Sharma Oli renunció.

Jornada violenta de protestas

El lunes pasado, la policía nepalí reprimió violentamente una ola de protestas en contra la corrupción y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales, en enfrentamientos que dejaron 19 muertos y cientos de heridos.

Saqueos e incendios

A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la salida de Oli, grupos de jóvenes manifestantes saquearon el martes edificios públicos y residencias de varios dirigentes. El Parlamento fue quemado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro.

Calles bajo vigilancia militar

“Esta mañana está todo tranquilo, el ejército está por todas las calles“, explicó el miércoles a la AFP un militar apostado en una barricada, que se negó a dar su identidad porque no está autorizado a hablar con la prensa.

Advertencia del ejército

Hasta el momento, no se ha publicado ningún balance de los disturbios.

El ejército nepalí pidió el martes la calma a la población de este país himalayo de 30 millones de habitantes, y advirtió sobre “actividades que podrían llevar al país a los disturbios y la inestabilidad”.

Te recomendamos:

Embajador de EE. UU. agradece a México entrega de 55 capos y celebra cooperación

Estados Unidos

Embajador de EE. UU. agradece a México entrega de 55 capos y celebra cooperación

Mujeres se agarran a golpes durante la Feria del Taco al Pastor 2025 en Puebla

Puebla

Mujeres se agarran a golpes durante la Feria del Taco al Pastor 2025 en Puebla

Sequía 2025: 186 municipios aún afectados, Sonora el más crítico

Nacional

Sequía 2025: 186 municipios aún afectados, Sonora el más crítico

La sequía baja de 29% en 2024 a 13.7% en 2025, pero persisten focos rojos

Nacional

La sequía baja de 29% en 2024 a 13.7% en 2025, pero persisten focos rojos

Etiquetas: