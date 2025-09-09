Crisis en Nepal: protestas de la “Generación Z” dejan ministros fuera y aeropuerto cerrado

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La crisis política en Nepal se agudizó este martes 9 de septiembre de 2025, luego de que tres ministros dimitieran en menos de 24 horas tras la muerte de 19 manifestantes jóvenes durante la represión de las protestas de la llamada “Generación Z”.

El movimiento, formado por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, salió a las calles de Katmandú para protestar contra la corrupción y el veto a redes sociales impuesto por el gobierno de K.P. Sharma Oli.

Ministros renuncian tras represión en Nepal

El primero en dejar el cargo fue el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, seguido por el ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien acusó al Ejecutivo de un “comportamiento dictatorial” en el manejo de las manifestaciones.

A ellos se sumó este martes el ministro de Juventud y Deportes, Dig Bahadur Yadav, quien renunció tras el saldo de 19 muertos y más de 300 heridos en los enfrentamientos.

En un comunicado, Adhikari señaló que no podía permanecer en el poder mientras el gobierno trataba a los jóvenes “como en una guerra”, en lugar de reconocer su derecho a protestar pacíficamente.

Jóvenes contra corrupción y nepotismo

Las protestas estallaron luego de que el gobierno bloqueara Facebook, Instagram, WhatsApp y X, plataformas que no se habían registrado ante las autoridades como pedía una nueva directiva. La medida fue retirada la madrugada del martes tras una reunión de emergencia.

En redes sociales, los jóvenes habían iniciado campañas con hashtags como #NepoKid y #NepoBabies, denunciando el nepotismo en la política nepalí y la falta de oportunidades para acceder a empleos y cargos públicos por mérito propio.

The Parliament house is up in flames pic.twitter.com/yWzOltbQ1x — With Love Bihar (@WithLoveBihar) September 9, 2025

La policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso fuego real contra los manifestantes, lo que desató mayor indignación. Posteriormente, se declaró toque de queda en la capital.

Casas incendiadas y aeropuerto cerrado

Las protestas continuaron este martes con ataques a las residencias de figuras políticas clave. Entre ellas, la del ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal, líder maoísta, cuya vivienda fue incendiada. También fue atacada con piedras la del ministro de Información, Prithvi Subba Gurung.

En tanto, cientos de manifestantes se concentraron frente a la residencia del primer ministro Oli, a quien también le prendieron fuego a su casa, exigiendo su dimisión inmediata.

La violencia obligó a las autoridades a cerrar parcialmente el aeropuerto internacional de Katmandú, afectando vuelos y operaciones.

Reacción internacional

La Unión Europea condenó las muertes de manifestantes en Nepal y pidió a las autoridades “tomar todas las medidas necesarias para proteger vidas”.

La portavoz de Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, exigió además que se investiguen las muertes de manera independiente y llamó a un “diálogo entre todas las partes” para evitar que la crisis escale aún más.