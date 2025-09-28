¿Cuáles son las sanciones que se restablecieron contra Irán?

GENERANDO AUDIO...

“Snapback” de la ONU congela bienes y limita comercio con Irán. Foto: AFP

Las sanciones de la ONU contra Irán fueron restablecidas este sábado por la noche, reactivando todas las resoluciones internacionales que buscaban impedir la proliferación nuclear en el país. Las medidas habían sido levantadas en 2015 tras la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), acuerdo que limitaba el programa nuclear iraní a cambio de beneficios económicos. Sin embargo, el mecanismo de reimposición conocido como “snapback”, solicitado el 28 de agosto por el grupo E3 (Alemania, Francia y Reino Unido), entró en vigor al considerar que Teherán incumplió sus obligaciones.

Sanciones de la ONU: objetivos y alcance del “snapback”

Las sanciones de la ONU contra Irán están dirigidas a empresas, entidades e individuos que contribuyan, directa o indirectamente, al desarrollo de su programa nuclear o de misiles balísticos:

Las disposiciones incluyen la prohibición de suministrar equipos, conocimientos técnicos o financiamiento relacionados con estos programas

Los Estados miembros deberán restringir cualquier actividad bancaria o financiera que facilite los proyectos nucleares o de misiles iraníes

Embargo de armas y restricciones económicas

Entre las medidas reactivadas destaca:

Un embargo de armas que impide toda venta o transferencia de material bélico a Irán

que impide toda venta o transferencia de material bélico a Irán Quedan prohibidas las importaciones, exportaciones o transferencias de piezas, bienes y tecnología vinculadas con el sector nuclear

Se ordena la congelación de activos de personas y entidades iraníes en el extranjero, así como la prohibición de entrada y tránsito internacional a individuos señalados por participar en actividades prohibidas

Aplicación práctica de las sanciones

El mecanismo de “snapback” obliga a los Estados miembros de la ONU a actualizar sus leyes para garantizar la aplicación de las resoluciones. La Unión Europea y el Reino Unido deberán aprobar legislaciones específicas para hacer efectivas las medidas, aunque no se han dado plazos concretos. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes, pero su cumplimiento dependerá de la cooperación de cada país.

Rusia y China cuestionan la legalidad del “snapback”

Rusia y China cuestionan la legalidad del “snapback” y han anticipado que no reconocerán las nuevas disposiciones. Expertos prevén que algunas naciones continúen el comercio con Irán, especialmente en el sector petrolero, a pesar de la presión política y económica. “Eludir las sanciones tiene un costo político, pero también económico porque las transacciones financieras se encarecen”, señaló Clément Therme, investigador del Instituto Internacional de Estudios Iraníes de la Universidad de la Sorbona.

Impacto en la economía iraní

La Unión Europea ha adoptado medidas complementarias para ampliar el alcance de las sanciones de la ONU contra Irán, con el objetivo de limitar su actividad nuclear y ejercer presión económica. Estas disposiciones se suman a las sanciones estadounidenses que incluyen la prohibición de comprar petróleo iraní, vigentes desde que Estados Unidos abandonó el PAIC en 2018.

