¿Cuáles son los milagros reconocidos a Carlo Acutis, primer santo millennial?

Al momento, se le atribuyen dos milagros. Foto: Shutterstock.

El Papa León XIV proclamó este domingo santo a Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en 2006 y conocido como el “ciberapóstol”, convirtiéndose en el primer millennial canonizado por la Iglesia católica. La ceremonia solemne se celebró en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde miles de fieles aplaudieron la declaración oficial.

La canonización llegó tras un proceso en el que se verificaron dos milagros atribuidos a su intercesión, un requisito indispensable en la tradición de la Iglesia para declarar a alguien santo.

Dos milagros atribuidos a Carlo Acutis

El primer milagro fue reconocido en 2020 y ocurrió el 12 de octubre de 2010 en Brasil. Matheus Vianna, un niño que sufría una grave enfermedad congénita en el páncreas, sanó de manera inexplicable después de entrar en contacto con una reliquia de Carlo expuesta en la Capilla de Nuestra Señora de Aparecida, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Médicos revisaron el caso y no hallaron explicación científica para la recuperación. Este hecho permitió su beatificación.

El segundo milagro se confirmó en 2024 y sucedió el 8 julio de 2022, la beneficiada fue una estudiante costarricense llamada Valeria Valverde. La joven había sufrido un accidente en bicicleta el 2 de julio que le provocó una hemorragia cerebral de gran magnitud. Pese al grave diagnóstico, se recuperó completamente tras las oraciones de su familia pidiendo la intercesión del joven italiano. El Vaticano, después de consultar a médicos y expertos, lo reconoció oficialmente como un milagro.

Ambos episodios fueron decisivos para que el Vaticano concluyera que Carlo Acutis debía ser elevado a los altares, convirtiéndolo en un referente espiritual del siglo XXI.

Carlo Acutis, el “ciberapóstol” que evangelizaba en Internet

Carlo Acutis nació en Londres en 1991, pero creció en Milán, Italia. Desde temprana edad mostró un fervor religioso poco común en comparación con su familia poco practicante. Asistía a misa a diario y dedicaba parte de su tiempo a ayudar a personas en situación de calle, regalando comida y ropa.

Además, era un apasionado de la informática. Con apenas 14 años creó una exposición digital sobre milagros eucarísticos y apariciones marianas, lo que le valió apodos como “influencer de Dios” y “patrón de Internet”. Para muchos jóvenes católicos, Carlo representa un puente entre la fe y el mundo digital.

Hoy, sus restos reposan en Asís, donde cada año miles de peregrinos acuden a visitarlo. Su canonización no solo marca un hecho histórico en la Iglesia, sino que también envía un mensaje claro: la santidad puede vivirse en cualquier época, incluso en la era digital.

Carlo Acutis queda para la historia como un santo millennial para una generación conectada, recordando que la fe también tiene espacio en las pantallas y en la vida diaria de los jóvenes.

