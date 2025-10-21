GENERANDO AUDIO...

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. Foto: AFP

El expresidente francés Nicolás Sarkozy podría no cumplir los cinco años completos de prisión a los que fue condenado por asociación ilícita en el caso del presunto financiamiento ilegal de su campaña de 2007 con dinero libio. Sus abogados ya solicitaron su libertad condicional, y la justicia francesa tiene un plazo de dos meses para resolverla, lo que abre la posibilidad de que permanezca solo unas semanas encarcelado.

Mientras espera la decisión judicial, Sarkozy vive en una celda de nueve metros cuadrados en el área de aislamiento de la prisión parisina de La Santé, donde fue ingresado este martes.

¿Cómo vive Sarkozy en prisión?

Nicolas Sarkozy, de 70 años, cuenta con una cama, un escritorio fijado al suelo, una silla de plástico, estanterías, ducha, inodoro, una pequeña placa calefactora, refrigerador y televisor, todo bajo vigilancia constante para evitar filtraciones o fotos.

El exmandatario francés puede salir una hora diaria al patio y recibir tres visitas familiares por semana, informó su abogado Christophe Ingrain. El resto del tiempo, lo dedica a leer y escribir.

Sarkozy ingresó al penal acompañado de dos libros: una biografía de Jesús y “El Conde de Montecristo”, una elección simbólica, pues el protagonista de la novela es un hombre injustamente condenado.

Primer exjefe de Estado francés encarcelado desde 1945

Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés en ingresar a prisión desde Philippe Pétain, condenado tras la Segunda Guerra Mundial por colaborar con los nazis. “Esta mañana encierran a un inocente”, escribió en la red social X poco antes de ser detenido, calificando el proceso como un “escándalo judicial” y un “viacrucis”.

El expresidente fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel, tras ser hallado culpable de haber maniobrado con allegados para obtener fondos libios destinados a financiar su campaña electoral de 2007. Aunque el tribunal no probó que el dinero se usara directamente, sí determinó que los fondos salieron de Libia, lo que agravó su responsabilidad penal.

Encarcelamiento de Sarkozy, un símbolo de independencia judicial

Pese a las acusaciones de “persecución política”, el caso se ha convertido en un símbolo de la independencia judicial en Francia. Según un sondeo reciente, seis de cada diez franceses apoyan la decisión de encarcelar a Sarkozy, aunque la derecha y la ultraderecha mantienen su respaldo al expresidente, a quien consideran víctima de una justicia parcial.

Sarkozy, quien ya había portado una tobillera electrónica por otras dos condenas previas por corrupción y tráfico de influencias, enfrenta además varios procesos pendientes. Su encarcelamiento contrasta con la imagen de mano dura contra la delincuencia que cultivó cuando fue ministro del Interior entre 2005 y 2007.

Por ahora, el futuro del expresidente depende de la decisión del tribunal: si su libertad condicional es aprobada, podría abandonar la prisión en pocas semanas; de lo contrario, seguirá siendo el primer exmandatario francés en purgar una condena dentro de una celda moderna, pero austera.