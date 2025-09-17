GENERANDO AUDIO...

Expresidente Bolsonaro . Foto: AFP

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue dado de alta de un hospital de Brasilia, confirmó su hijo Flavio Bolsonaro. El exmandatario había sido ingresado al nosocomio el pasado domingo 14 de septiembre por la presencia de vómito e hipo crónicos.

Esta mañana la noticia de su alta fue comunicada a través de las redes sociales de Flavio Bolsonaro, su hijo, quien dijo que su padre ya había atravesado batallas más complicadas y las ha vencido y esta vez no fue la excepción, compartió el informe a través de que cuenta de la red social X.

Los médicos dijeron que: “Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”, y el expresidente seguirá bajo observación. Luego de darse a conocer el alta, se informó que tiene cáncer de piel en primera etapa.

Hospitalización de Jair Bolsonaro

El líder de extrema derecha dejó la víspera su prisión domiciliar preventiva y fue hospitalizado tras sentirse mal. Pasó la noche en observación, según su familia.

En un boletín, el hospital DF Star dijo el miércoles que Bolsonaro llegó “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial“.

Estado de salud de Bolsonaro

Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

El expresidente brasileño fue diagnosticado con cáncer de piel en etapa 1, de acuerdo con el informe médico emitido este miércoles. Los especialistas explicaron que esta es la fase inicial de la enfermedad y que el tratamiento consiste en la extirpación de las lesiones, procedimiento que ya fue realizado.

El diagnóstico llega en un momento crítico para el exmandatario, apenas días después de haber sido condenado por intento de golpe de Estado en Brasil.

Condena histórica

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.