Dan el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, la política de oposición venezolana que busca elecciones libres contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, el premio a Machado se debe a “su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Durante la presentación del premio, en Oslo, Noruega, el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, destacó el trabajo de Machado en lucha por una transición pacífica entre la dictadura de Maduro y una democracia en el país sudamericano, privilegiando “boletas electorales sobre las balas”.

De igual forma, destacó su apoyo para Edmundo González Urrutia, quien compitió contra el mandatario venezolano en las últimas elecciones federales, y quien sostiene que los resultados le favorecieron, en vez de a Maduro, siendo Machado quien lidera la oposición en el país, luego de que González Urrutia permanece en España, para evitar los cargos que la fiscalía tiene en su contra.

¿Contra quién competía Machado por el Nobel?

Mientras que la entrega de este año sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de que fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones.

El comité eligió centrarse en Venezuela en este momento, en un año dominado por las repetidas declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que merece el Premio Nobel de la Paz. Antes del anuncio, los expertos en el premio habían dicho que Trump no lo ganaría, ante la percepción de que está desmantelando el orden mundial internacional que el comité del Nobel valora.

El Premio Nobel de la Paz, dotado con 11 millones de coronas suecas, unos 21.2 millones de pesos, se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, fundador de los galardones en su testamento de 1895.