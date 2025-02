Una ola de sismos volvió a sacudir la isla griega de Santorini, incluido un movimiento de magnitud mayor a 5.0, informaron las autoridades, quienes indicaron que se han registrado, al menos, 7 mil 700 movimientos sísmicos en 10 días. Los habitantes siguen huyendo de la isla.

En la isla, famosa en todo el mundo, se decretó el “estado de emergencia” hasta el 3 de marzo, según Protección Civil.

El pasado miércoles 5 de febrero, se registró un movimiento de magnitud 5.2, el más fuerte desde el fin de semana, al que le siguieron siete más el jueves, señaló el Instituto Geodinámico de Atenas.

Entre el 26 de enero y el 4 de febrero, se han detectado más de 7 mil 700 sismos en la zona marítima que hay entre Santorini y la isla vecina de Amorgos.

Los expertos aseguran que esta actividad sísmica no tiene precedentes.

“La intensidad está disminuyendo, pero aún no se ha estabilizado”, dijo Athanassios Ganas, director de Investigación del Instituto Geodinámico de Atenas.

Ante esta situación, el Gobierno decidió poner en marcha, próximamente, una plataforma digital para informar a la población sobre sismos u otras catástrofes naturales en Grecia.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, de visita en Santorini, afirmó que no se prevé un escenario catastrófico para la isla, en donde se experimenta intensa actividad sísmica que, hasta el momento, no ha causado víctimas ni daños.

Sending best wishes to everyone affected by the earthquake near #Santorini . Hoping all the wonderful people and artefacts are safe. These Minoan frescoes, over 3,500 years old, are a testament to the region's resilience and rich history.  From Greek Island Odyssey, Episode 3 pic.twitter.com/UyYCc0bHcT

“No creemos que ocurra algo catastrófico”, detalló el mandatario al término de la reunión con el jefe de Protección Civil, Vassilis Kikilias.

Santorini, un popular destino turístico, se encuentra en estado de emergencia hasta el 3 de marzo para enfrentar las necesidades extraordinarias y “gestionar las consecuencias” de los sismos.

Kyriakos Mitsotakis pidió a los habitantes mantener la calma, asegurando que se llevan a cabo medidas de prevención y control de los edificios por equipos de ingenieros.

Alrededor de 7 mil personas han abandonado Santorini debido a la ola de sismos que siguen sacudiendo la isla, un fenómeno que sorprende a los científicos.

La aerolínea Aegean Airlines señaló que mil 294 pasajeros han salido hacia Atenas en un total de nueve vuelos, cinco de los cuales se anexaron a los ya programados.

Santorini has experienced over 550 earthquakes since the weekend, with the strongest at 4.9 magnitude. More than 6,000 residents have evacuated, and experts warn that seismic activity may persist. The island, which usually hosts millions of tourists, is now deserted, with… pic.twitter.com/LJ9WUbN3iR