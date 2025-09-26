Delegados abandonan Asamblea General de la ONU durante discurso de Netanyahu

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Decenas de delegados abandonaron el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) justo cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subía al podio este viernes 26 de septiembre para pronunciar su discurso.

Ovación desde el balcón

Mientras parte de los representantes diplomáticos se levantaba y se retiraba, los asistentes en el balcón respondieron con una ovación de pie, respaldando al jefe de gobierno israelí en su intervención.

Discurso de Netanyahu en la ONU: promesa de continuar la guerra contra Hamás

En su mensaje, Netanyahu aseguró que Israel continuará la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, y dirigió unas palabras a los rehenes que permanecen en poder de los militantes palestinos, a quienes afirmó que “no han sido olvidados”.

Más de 65 mil muertos en Gaza

La ofensiva militar israelí en Gaza ha provocado la muerte de más de 65,000 personas, de acuerdo con autoridades sanitarias locales, además de dejar gran parte del territorio devastado por los ataques.

