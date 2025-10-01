GENERANDO AUDIO...

Labores de rescate en escuela de Indonesia. Foto: AFP

Un derrumbe en una escuela islámica de internado en Sidoarjo, en la isla de Java, Indonesia, podría haber dejado a unas 91 personas atrapadas bajo los escombros, informaron las autoridades en medio de las operaciones de rescate.

El colapso ocurrió el lunes, justo cuando los estudiantes se congregaban para las oraciones vespertinas, según medios locales.

“Con base en datos de asistencia de estudiantes, 91 personas estarían sepultadas bajo los escombros del edificio”, declaró Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Desastres y Mitigación, en un comunicado divulgado el martes en la noche.

¿Qué se sabe del derrumbe en escuela en Indonesia?

Previamente, las autoridades habían informado de tres muertos y 38 desaparecidos, aunque el número exacto de afectados aún se está verificando.

“La estructura principal colapsó totalmente (…) Priorizamos salvar a las víctimas que están vivas”, señaló Emi Freezer, jefe de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate. Las labores de rescate continúan, mientras los equipos intentan confirmar el número exacto de desaparecidos.

Decenas de familiares permanecen en la zona, a la espera de noticias sobre sus seres queridos atrapados bajo los escombros. La comunidad local y autoridades siguen colaborando en las operaciones de búsqueda y rescate.