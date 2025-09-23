GENERANDO AUDIO...

Mineros en Colombia quedan atrapados. AFP/ilustrativa

Un derrumbe en una mina de oro en Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia. El hecho ocurrió la noche del lunes y los mineros permanecen a 80 metros bajo tierra, confirmaron autoridades locales.

Rescate de 25 mineros en Segovia, Antioquia

Brigadistas de la empresa canadiense que opera la mina encabezan las maniobras de rescate, en coordinación con autoridades gubernamentales. El yacimiento se ubica a unas cuatro horas de la ciudad de Medellín.

Una vocera de la gobernación de Antioquia informó el martes que ya hubo contacto con los mineros, quienes indicaron encontrarse en buen estado de salud.

Empresa canadiense y brigada de seguridad en labores de rescate

El rescate es dirigido por la brigada de seguridad de la compañía responsable de la concesión minera, en colaboración con organismos oficiales. El operativo busca garantizar la integridad de los trabajadores y recuperar la comunicación constante con ellos durante la emergencia.

Accidentes mineros en Colombia

Los accidentes mineros en Colombia son frecuentes, en especial en explotaciones de carbón y en minas ilegales o artesanales. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Minería, en 2024 se registraron 124 fallecimientos relacionados con este tipo de emergencias.

Entre enero y julio de 2025, el saldo ascendía a 65 personas fallecidas en distintos incidentes.

Minas operadas por multinacionales

En contraste, en concesiones legalmente establecidas y operadas por compañías internacionales, como en este caso, los accidentes son menos recurrentes. Sin embargo, el riesgo continúa presente debido a las condiciones propias de la actividad extractiva.

Ubicación del derrumbe

Municipio: Segovia, Antioquia

Distancia: cuatro horas de Medellín

Profundidad: 80 metros bajo tierra

Trabajadores atrapados: 25

Finalmente, recordar que, autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona y se espera que los esfuerzos de rescate continúen hasta lograr la extracción de los operarios atrapados.

