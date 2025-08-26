Tren descarrila en Nigeria; video muestra cómo quedaron vagones

GENERANDO AUDIO...

El descarrilamiento de un tren causó la movilización y despliegue de servicios de emergencia en Nigeria. Hasta el momento, según reportes, no se tiene conteo de personas fallecidas, aunque se habla de, al menos, 6 heridos.

¿Qué se sabe del descarrilamiento del tren en Nigeria?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia los vagones del tren fuera de las vías, incluso uno de los vagones terminó cruzado sobre las vías y desprendido del resto del tren.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, se observan algunas personas en inmediaciones del accidente.

A través de un comunicado, la Corporación Ferroviaria de Nigeria confirmó el accidente pasadas las 11 de la mañana hora local, con destino a Kaduna.

“La Corporación Ferroviaria de Nigeria confirma el descarrilamiento de un tren que involucró nuestro servicio AKTS con destino a Kaduna, aproximadamente a las 11:09 a.m. en el KM 49 entre la estación de Kubwa y la estación de Asham”, señala el comunicado.

Aunque destacó la presencia de “equipos de rescate, personal médico y hospitales cercanos”, no revelo la cifra de heridos o víctimas mortales.

Finalmente, la Corporación Ferroviaria de Nigeria destacó que tras descarrilamiento del tren “un completo equipo de seguridad” se dio cinta en el lugar del accidente “mientras se realizan esfuerzos para trasladar a todos los pasajeros del tren de regreso a Abuja de manera segura”.