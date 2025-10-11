Desempolvan tuits de José Jerí, nuevo presidente de Perú, sobre mujeres y Angélica Rivera

GENERANDO AUDIO...

José Jerí, nuevo presidente de Perú. Foto: AFP.

A José Jerí, el nuevo presidente de Perú, le están desempolvando antiguos tuits relacionados con temas de sexo y mujeres, que se están viralizando en redes sociales, incluso uno en alusión a Angélica Rivera, expareja de Enrique Peña Nieto.

Después de que el Congreso del país andino destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró a Jerí en su lugar, están saliendo a relucir polémicos posts de quien se desempeñaba como jefe del Legislativo.

Antiguos tuits de José Jerí se viralizan

Desde el año 2011 se remontan las publicaciones hechas en Twitter, ahora X, en donde el abogado de 38 años expresó opiniones sobre las mujeres o compartió artículos relacionados con el sexo.

“Maestro @EverRamirez Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard”, escribió José Jerí (@josejeriore) en su cuenta en el mes de junio de 2011.

Dos años después, compartió un estudio que señalaba “el sexo hace que se produzcan nuevas neuronas”, y al que agregó el texto “Meta: Volverme genio”.

José Jerí escribe sobre Angélica Rivera, expareja de Peña Nieto

Entre otras publicaciones que se están recordando del ahora mandatario peruano, está una relacionada con la mujer y el tabaco, hecha en 2012: “Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa”.

Mismo año en el que señaló:

“La salchipapa no está tan apetecible como las comensales!!!!!”.

En 2014, el ahora presidente de Perú también hizo referencia sobre las modelos de un restaurante de Perú: “¡Las chicas doradas italianas de Rustica son imponentes! ¡Mejor me voy a Italia! ¡Mamma mia!”.

Mismo año en que incluso escribió sobre Angélica Rivera, la entonces esposa de Enrique peña Nieto:

“Lo mejor de Peña Nieto es Angélica Rivera. Una mujer así a tu lado, inspira”.

Mientras que un año después publicó:

“Nadie puede con una mujer inteligente y atractiva, aun así sea la seguridad del Congreso”.

¿Cuándo habrá elecciones en Perú?

Con la destitución de Dina Boluarte, Jerí asumió con la promesa de dirigir un “gobierno de transición” de cara a las elecciones del 12 de abril de 2026.

Un eventual balotaje está previsto en junio. Dada la volatilidad de la política peruana, puede ser un periodo demasiado largo.