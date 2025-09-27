Despliegue de Estados Unidos en Caribe viola carta de la ONU, acusa Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, aseguró este viernes que la operación militar de Estados Unidos en el Caribe “viola” la carta de Naciones Unidas, durante la Asamblea General, en la que representó al presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos desplegó hace un mes ocho barcos de guerra y un submarino en el mar Caribe, donde, sostiene, ya destruyó tres embarcaciones con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

Gil denunció en la ONU “una amenaza militar absolutamente ilegal y totalmente inmoral que viola la Carta de la ONU, los derechos de Venezuela como Estado soberano e incluso las propias leyes de Estados Unidos”.

Y reiteró que estas acciones buscan “apoderarse de sus riquezas naturales y producir un ‘cambio de régimen’”. Washington desconoce la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela, al considerar fraudulentas sus dos reelecciones en 2018 y 2024.

Ambos países además rompieron relaciones en 2019, cuando el presidente Donald Trump impuso sanciones contra el país, incluido un embargo petrolero.

“Venezuela no ha sido, no es, ni será jamás una amenaza para nación alguna”, señaló Gil.

El discurso coincide con el reporte del canal NBC sobre planes desde Washington para atacar objetivos del narcotráfico en Venezuela.

“Inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree –ni en Estados Unidos, ni en el mundo– para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral”, señaló Gil sin hacer referencia a esta información.

Toda vez que, según informó Bloomberg este viernes, el presidente venezolano se ofreció a ayudar al gobierno de Donald Trump a perseguir a los líderes de la banda Tren de Aragua después de que Estados Unidos desplegara al Ejército para llevar a cabo ataques contra narcotraficantes en el Caribe.

De acuerdo con el medio, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto, Maduro habría hecho la propuesta al enviado de Estados Unidos, Richard Grenell, a principios de septiembre, al mismo tiempo que envió la carta a Trump en la que lo invitó a un diálogo directo para aliviar la tensión.