GENERANDO AUDIO...

Boluarte enfrentó destitución ante el Congreso de Perú. FOTO: Reuters

Luego de que la presidenta Dina Boluarte se rehúsa comparecer en un juicio de destitución ante el Congreso, este decidió con 122 votos, que fuera oficialmente destituida del cargo y quedó aprobada la vacante.

“En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República”, anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la sesión donde se aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Dila Boluarte se va antes de que su mandato termine el próximo julio, se espera que sea sucedida por el jefe del Congreso José Jeri. Perú no tiene actualmente un vicepresidente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 cuando su predecesor, el presidente Pedro Castillo, bajo quien se había desempeñado como vicepresidente, fue derrocado y arrestado después de que intentó disolver el Congreso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]