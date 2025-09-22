GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Ilustrativa

Cinco mexicanos fueron detenidos en un operativo de la policía sudafricana tras el hallazgo de un laboratorio clandestino de metanfetamina en una granja en Volksrust, a 250 km al sureste de Johannesburgo. La redada ocurrió el pasado viernes, según informó un portavoz de la policía de Pretoria a la agencia AFP.

Durante el operativo, se incautó droga con un valor estimado de 350 millones de rands (unos 20 millones de dólares), empaquetada principalmente en cajas de comida, además de material y precursores químicos para la fabricación de la sustancia. Un ciudadano sudafricano también fue arrestado.

Mexicanos ligados a narcolaboratorios en Sudáfrica

La policía indicó que la posible conexión de los detenidos con un cártel mexicano aún está bajo investigación. Sin embargo, este no es el primer caso: en julio de 2024 fueron capturados tres mexicanos en Groblersdal, donde se aseguraron 2 mil millones de rands en metanfetamina, y en noviembre del mismo año otro mexicano fue arrestado tras el hallazgo de 100 millones de rands de la droga.

Sudáfrica como ruta del narcotráfico internacional

De acuerdo con la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), las recientes incautaciones y la implicación de cárteles mexicanos muestran que estos laboratorios abastecen a mercados internacionales.

El informe publicado en julio de 2025 destacó que existe una alta demanda de cocaína y metanfetamina en Australia y Nueva Zelanda, donde los precios son de los más altos del mundo. Además, los intensos intercambios comerciales entre Sudáfrica y Australia facilitan esta nueva ruta del narcotráfico.

La policía sudafricana continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y la red internacional detrás de este laboratorio.