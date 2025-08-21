Detienen a hombre que vendía milanesas de papel higiénico

GENERANDO AUDIO...

El detenido usaba papel higiénico en vez de carne en milanesas. Foto: Cuartocusro

Un hombre fue arrestado tras ser sorprendido vendiendo milanesas y chorizos que no contenían carne, sino papel higiénico y desperdicios, destinados al consumo humano. Las autoridades incautaron toda la mercadería, ante el riesgo evidente para la salud.

El caso generó asombro por la manipulación de los alimentos y la falta de higiene, lo que provocó la intervención de las autoridades sanitarias. Una mujer resultó intoxicada tras consumir los productos y fue hospitalizada.

Alimentos adulterados se venderían en fiestas

Los hechos ocurrieron durante las fiestas patronales de Monte Quemado, en Santiago del Estero, Argentina, donde miles de personas participaban en actividades religiosas y culturales. De acuerdo con reportes, la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la municipalidad decomisó los alimentos y clausuró el puesto.

Según el organismo, se encontraron chorizos y milanesas en mal estado de conservación, elaborados con ingredientes desconocidos y de dudosa procedencia, situación que representa un riesgo grave para la salud pública.

El vendedor, originario de Tucumán, fue detenido por la Policía local y enfrenta una denuncia penal por venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.

Dan a conocer caso de intoxicación por milanesas falsas

Una mujer que consumió los productos adulterados presentó intoxicación y denunció el hecho tras acudir a un hospital de la localidad. La víctima relató haber experimentado dolores de cabeza, vómitos y presión baja, síntomas que se intensificaron durante la madrugada siguiente.

“Mi estómago se retorcía del dolor y después me quedé dormida”, señaló la mujer, que prefirió mantener el anonimato. Fue trasladada nuevamente al hospital por sus compañeros de trabajo y permaneció casi seis horas internada con suero.

Tras recibir el alta médica, la víctima regresó a Santiago del Estero para continuar con la atención en el Hospital Regional Ramón Carrillo, donde se confirmó que sufrió una intoxicación leve.

