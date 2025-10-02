GENERANDO AUDIO...

Dos personas fueron asesinadas y cuatro resultaron gravemente heridas. Foto:AFP

Dos personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas la mañana del jueves en un ataque frente a una sinagoga en Mánchester, Inglaterra, durante la festividad de Yom Kipur.

La policía confirmó que el presunto agresor, abatido en el lugar, era un británico de origen sirio de 35 años.

Tres detenidos por ataque en sinagoga de Mánchester

La policía del Gran Mánchester informó que además del autor abatido, tres sospechosos fueron detenidos bajo cargos de terrorismo: dos hombres de unos 30 años y una mujer de aproximadamente 60. Las autoridades señalaron que están bajo investigación por la presunta comisión, preparación e instigación de actos terroristas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 09:30 horas frente a la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester, cuando un vehículo embistió a varios fieles antes de que el agresor descendiera y atacara con un cuchillo.

Víctimas y heridos tras el ataque

De acuerdo con el reporte oficial, dos personas de la comunidad judía fueron asesinadas, mientras que cuatro permanecen hospitalizadas en estado grave. Testigos aseguraron que el hombre intentó entrar a la sinagoga, pero la puerta fue bloqueada por personal de seguridad.

Un testigo relató a la BBC que los policías hicieron advertencias antes de abrir fuego contra el sospechoso. “Cayó al suelo, empezó a levantarse, y entonces le dispararon de nuevo”, narró.

Reacciones tras el ataque en Mánchester

El primer ministro británico, Keir Starmer, interrumpió su participación en la cumbre de la Comunidad Política Europea para encabezar una reunión de emergencia. En un mensaje televisado declaró estar “horrorizado” y llamó a combatir el auge del antisemitismo en Reino Unido.

El rey Carlos III expresó estar “profundamente conmocionado”, mientras que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó el hecho de “totalmente deplorable”.

El ataque coincidió con la celebración de Yom Kipur, la fecha más sagrada del judaísmo, cuando miles de creyentes acuden a los templos.

Aumento de ataques antisemitas en Reino Unido

El país ha registrado un repunte de incidentes antisemitas. De acuerdo con la organización Community Security Trust, durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron 1 mil 521 incidentes, la segunda cifra más alta desde que existen registros.

En medio de este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, acusó al Gobierno británico de no frenar la “incitación antisemita” ni los llamados de apoyo al terrorismo en su territorio.

La policía británica mantiene bajo custodia a los tres detenidos y continúa con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas.

