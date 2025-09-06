Diferencias no justifican un conflicto militar, dice Maduro a Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

“Ninguna de las diferencias” entre su gobierno y Estados Unidos justifica un conflicto militar, aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de advertencias por parte del presidente Donald Trump de que derribará cazas venezolanos que considere un peligro.

Asimismo, este viernes el gobierno estadounidense decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que sobrevoló un buque estadounidense en la zona.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar”, dijo Maduro en un acto con militares. “No tiene justificación”.

¿Por qué es la crisis entre Estados Unidos y Venezuela?

Washington acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

“Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”, señaló Maduro, quien agregó que “Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto”.

“Por eso le digo al presidente Donald Trump desde la Venezuela pacífica que el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela otra vez es un error”, añadió al afirmar que se pretende “montar un expediente falso tipo Hollywood” para presionar su salida de forma violenta.

De igual forma, el mandatario venezolano denuncia “la mayor amenaza” contra Suramérica “en los últimos 100 años” y ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340 mil efectivos, y a reservistas, que calcula en más de ocho millones. También abrió el registro en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de la Fuerza Armada conformado por civiles y con alta carga ideológica.

Una colorida y bulliciosa caravana de civiles desarmados, a bordo de motocicletas, recorrió las autopistas de Caracas como parte de la movilización “del pueblo en armas”. Manifestaciones similares se replicaron en otras ciudades.

Maduro dice que cuenta con 4.5 millones de milicianos, mientras reportes especializados ubican el registro en 220 mil. Fuentes militares señalan no obstante que solo 30 mil están entrenados para combate.