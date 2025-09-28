Dinamarca prohíbe vuelos de drones una semana por cumbre de la UE

GENERANDO AUDIO...

Prohíben drones en Dinamarca por cumbre UE. Foto: AFP

Dinamarca anunció la prohibición de vuelos de drones civiles en todo el país durante una semana, como parte de las medidas de seguridad para la cumbre de la Unión Europea (UE) que se celebrará en Copenhague. La restricción, vigente del lunes al viernes, busca evitar incidentes en el espacio aéreo mientras los líderes europeos se reúnen en la capital danesa.

Restricción de drones en Dinamarca por seguridad aérea

El Ministerio de Transporte de Dinamarca informó que la medida será temporal y aplicará a todo el territorio nacional.

“Dinamarca recibirá a los dirigentes de la UE la próxima semana, donde nos centraremos especialmente en la seguridad. Por lo tanto, de lunes a viernes, cerraremos el espacio aéreo danés a todos los vuelos de drones civiles”, declaró el ministro de Transporte, Thomas Danielsen, a través de un comunicado oficial.

[NO DEJES DE LEER: Avistan drones sobre base militar de Dinamarca en presunto ataque híbrido]

La decisión se adoptó después de que varios drones fueron detectados sobre instalaciones militares en diferentes puntos del país. El ejército danés confirmó que “se han observado drones sobre varias de sus instalaciones durante la noche” y aseguró que desplegó recursos adicionales para reforzar la vigilancia.

Sanciones por incumplir la prohibición de drones

El Ministerio de Transporte advirtió que incumplir la prohibición de vuelos de drones en Dinamarca podría implicar multas o penas de prisión de hasta dos años. El ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, explicó que la restricción “tiene como objetivo simplificar el trabajo de la policía y otras autoridades durante la cumbre de la UE”.

Las detecciones de drones desde el 22 de septiembre provocaron el cierre temporal de varios aeropuertos, generando preocupación entre las autoridades. El gobierno danés ha señalado la posibilidad de ataques híbridos, mientras que Moscú ha rechazado las insinuaciones de una posible implicación rusa.

[NO DEJES DE LEER: Rusia lanza misiles y drones sobre Kiev y deja al menos cuatro muertos]

Contexto internacional y vigilancia de la OTAN

Los incidentes en Dinamarca coinciden con reportes de incursiones de drones en Noruega, Polonia y Rumania a principios de septiembre. La OTAN confirmó que reforzó la vigilancia en el mar Báltico. “Se han desplegado plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como una fragata de defensa aérea”, detalló el portavoz de la Alianza Atlántica, Martin O’Donnell.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]