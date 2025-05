El gigante del entretenimiento Disney anunció este miércoles que abrirá un nuevo parque temático en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en la isla Yas de Abu Dabi, en colaboración con la empresa local Miral.

This new theme park resort in Abu Dhabi will be authentically Disney and distinctly Emirati – combing Disney's iconic stories, characters and attractions with Abu Dhabi's vibrant culture, stunning shorelines, and breathtaking architecture.