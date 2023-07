Suman 3,200 detenidos, 700 heridos y 5 mil autos incendiados en quinta noche de disturbios en Francia

🔴 Le maire de Nanterre s'exprime



🗣️ Patrick Jarry

"Nous souhaitons que justice soit rendue pour Nahel et que l'appel à cesser les violences et les dégradations lancé par la famille de Nahel, notamment par sa grand-mère, soit entendu et respecté"



