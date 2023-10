Inicia en NY juicio contra Donald Trump por fraude por mil mdd a bancos y aseguradoras

Este lunes comenzó en Nueva York el juicio por fraude civil contra el expresidente Donald Trump, y dos de sus hijos. La fiscalía estatal acusó que el empresario ganó más de mil millones de dólares mintiendo a bancos y aseguradoras respecto al valor de sus activos.

En su alegato inicial, en el juicio que podría significar un duro golpe al imperio inmobiliario del expresidente, Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal general del estado, Letitia James, afirmó en el tribunal del centro de Manhattan que Trump describió de forma “materialmente inexacta” sus finanzas a bancos y aseguradoras durante una década.

Agregó que el magnate inmobiliario usó esta estrategia ilegal para obtener menores condiciones en préstamos. Así como primas de seguro más bajas. Lo que a su vez le redituó en más de mil millones de dólares de beneficios financieros, a la vez que subrayó que “no importa cuán poderoso sea alguien, ni cuán rico sea, nadie está por encima de la ley”.

“Esto no es lo habitual, y así no es como las partes sofisticadas tratan entre sí […] Estos no son delitos sin víctimas”

Por su parte, el abogado de Trump, Christopher Kise, rebatió en su declaración inicial que las finanzas del exmandatario republicano y la organización Trump eran totalmente legales. Resaltando que “es una de las marcas más exitosas del mundo, y ha hecho una fortuna acertando literalmente en inversiones inmobiliarias”.

“No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas”

Christopher Kise / abogado de Donald Trump