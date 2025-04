¿Dónde será enterrado el Papa Francisco?

GENERANDO AUDIO...

Papa Francisco no será enterrado en la Basílica de San Pedro. Foto: AFP.

El Papa Francisco, que falleció este 21 de abril de 2025 a los 88 años en la Casa Santa Marta del Vaticano, dictó desde hace tiempo dónde quería ser enterrado.

A diferencia de la mayoría de los Papas, Francisco no estuvo de acuerdo que sus restos descansaran en la Basílica de San Pedro, sino en un lugar significativo para él.

¿Dónde descansarán los restos del Papa Francisco?

El deseo de Francisco es que su cuerpo repose en la Basílica de Santa María la Mayor, que también es parte del territorio del Vaticano, debido a la cercanía que tuvo con este sitio en vida.

“Siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María (la) Mayor, porque es mi gran devoción”, dijo en una entrevista en 2023.

Incluso, en su autobiografía titulada “Esperanza”, publicada en enero de este 2025, el Papa lo reiteró.

“Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: el Vaticano es la casa de mi último servicio, no la eternidad”, escribió.

Esta decisión marca una ruptura con la tradición de sepultar a los pontífices en la Basílica de San Pedro.

Un lugar de profunda devoción mariana

La elección de la Basílica de Santa María la Mayor refleja la profunda devoción mariana del Papa Francisco. Durante su pontificado, visitó frecuentemente esta basílica para orar ante el ícono de la Virgen Salus Populi Romani, incluso antes de ser elegido Papa.

Un funeral austero y simbólico

Siguiendo su deseo de sencillez, el Papa Francisco modificó los rituales funerarios tradicionales. Optó por un solo ataúd de madera, en lugar del tradicional triple cofre, y eliminó elementos como el catafalco y el báculo. Su cuerpo se velará en la Basílica de San Pedro antes de ser trasladado a su lugar de descanso final

Un legado de humildad

La decisión de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor subraya el compromiso del Papa Francisco con la humildad y la cercanía al pueblo. Su elección rompe con siglos de tradición y refleja su enfoque pastoral centrado en la sencillez y la devoción mariana.​

