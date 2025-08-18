GENERANDO AUDIO...

Así están las regiones ucranianas ocupadas por Rusia. Foto: AFP

El futuro de los territorios ocupados por Moscú es uno de los temas más sensibles en las negociaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Según reveló un funcionario, el presidente estadounidense Donald Trump respalda un plan que contempla la cesión de las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia, a cambio de congelar el frente en el sur, en Jersón y Zaporiyia.

Kiev, sin embargo, rechaza entregar estos territorios, que considera “temporalmente ocupados”.

Donetsk y Lugansk, el corazón del Donbás

Las regiones de Donetsk y Lugansk, que forman la cuenca minera del Donbás, son prioridad para el Kremlin. Hoy, Rusia controla más del 99% de Lugansk y el 79% de Donetsk, incluidas sus capitales regionales, según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

En esta zona, de mayoría rusohablante, se registraron algunas de las batallas más sangrientas del conflicto, como en Bajmut, Mariúpol y Avdiivka. Moscú ya proclamó su anexión en septiembre de 2022, al igual que la de Jersón y Zaporiyia.

Jersón: ocupada y luego parcialmente liberada

Al inicio de la invasión, Jersón cayó casi por completo bajo control ruso, pero una contraofensiva permitió a Ucrania recuperar su capital en noviembre de 2022. Aun así, el 71% del territorio sigue bajo control de Moscú.

Zaporiyia: la región nuclear

En Zaporiyia, donde Rusia controla el 74% del territorio, se encuentra la planta nuclear más grande de Europa, bajo ocupación desde las primeras semanas de la guerra. Aunque está cerrada, su seguridad es frágil, pues la zona sigue siendo escenario de combates.

Crimea, 11 años bajo Moscú

La península de Crimea fue anexionada en 2014 tras un referendo no reconocido por la comunidad internacional. Allí, Moscú ha impuesto pasaportes rusos, controla la educación y los medios, y utiliza el territorio como base militar estratégica.

El presidente Trump afirmó recientemente que “no hay posibilidad” de que Ucrania recupere Crimea, mientras Kiev insiste en que su devolución es irrenunciable.

Sumi y Járkov, en la mira

Aunque Rusia solo controla el 5% de Járkov y el 1% de Sumi, sus tropas realizan incursiones constantes en estas regiones fronterizas para intentar crear una “zona de amortiguamiento” frente a ataques ucranianos.

En todos estos territorios, la represión contra los ucranianos es severa: las autoridades denuncian detenciones, torturas y asesinatos a quienes se oponen a la ocupación. Además, Moscú ha impulsado la “rusificación” mediante el control de escuelas, medios y servicios básicos.

