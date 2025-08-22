Dos ataques en Colombia dejan 14 muertos y más de 40 heridos

GENERANDO AUDIO...

Colombia vivió este 21 de agosto una de sus jornadas más violentas del año tras dos ataques, uno en Antioquia y otro en Cali, que dejaron al menos 14 muertos y más de 40 heridos.

Autoridades responsabilizaron a disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, mientras la tensión se eleva en varias regiones del país.

Jornada violenta en Colombia. Foto: Gobierno de Antioquia/AFP.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Derriban helicóptero de la Policía en Antioquia

Información del medio colombiano Red+ señaló que en la zona rural de Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional que participaba en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado con un dron explosivo.

El ataque dejó ocho policías muertos y ocho heridos, confirmó el presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la autoría al frente 36 del Estado Mayor Central de las FARC.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el hecho y señaló la presencia del Clan del Golfo en la zona. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insistió en que se trató de una acción del cártel, aunque el presidente lo contradijo.

“Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país (…) No nos van a doblegar ante el terror”, declaró el ministro, mientras el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, señaló que van a “seguir combatiendo a estos criminales que hoy enlutan a todo un país”.

Explosión cerca de base aérea en Cali

Red+ también informó que horas después, en Cali, Valle del Cauca, un camión cargado con explosivos detonó frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, causando la muerte de seis personas y dejando al menos 42 heridas.

#ATENCIÓN | Reportan atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. pic.twitter.com/Ynr33abLjN — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 21, 2025

El estallido ocurrió en una zona comercial donde funcionan supermercados y afectó también a la Escuela Militar de Aviación. Las autoridades hallaron otro vehículo con cilindros explosivos que fue desactivado a tiempo.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció una recompensa de 400 millones de pesos por información sobre los responsables. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas se declararon en acuartelemiento de primer grado.

El presidente Petro responsabilizó al Estado Mayor Central de las FARC-EP, conocido como la disidencia de “Iván Mordisco”, y pidió a la comunidad internacional catalogar a esta facción como organización terrorista.