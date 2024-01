Ecuador decreta estado de excepción tras fuga de líder de la mayor banda narcocriminal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, decretó el Estado de excepción en todo el país tras la fuga José Adolfo Macías Salazar, alias “Fito”, jefe de la mayor banda narcocriminal de una cárcel de Guayaquil, “Los Choneros”.

Medida que incluye también el sistema penitenciario.

De acuerdo con el Gobierno, es una acción tomada ante la situación de inseguridad que vive la nación sudamericana. Asimismo, para respaldar a las fuerzas armadas durante el proceso de intervención y control de las cárceles.

El presidente Noboa Azín señaló que dio disposiciones precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles, por lo que firmó el decreto de Estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.

“Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverles la paz a todos los ecuatorianos”.

Daniel Noboa Azín, presidente de Ecuador.