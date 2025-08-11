Ecuador: masacre frente a discoteca deja ocho muertos

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty Images / Ilustrativa

Al menos ocho personas murieron este domingo luego de que un grupo de hombres armados disparó contra una multitud afuera de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador, informó la Policía.

Los atacantes llegaron al sitio en dos camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que bebían en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca cerca de las 01:15 hora local, en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre identificado como Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38 mil habitantes y propietario de la discoteca.

La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontró a “varias personas heridas y siete cadáveres”, dijo el coronel Xavier Chango en una rueda de prensa la mañana del domingo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Atacantes de discoteca en Ecuador huyeron del lugar

Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras dos permanecen heridas.

Agentes policiales hallaron en el sitio cerca de 80 casquillos de balas de nueve milímetros y también de fusiles automáticos.

La tarde del domingo, la policía de Ecuador cercó los alrededores de la discoteca. Sobre la calle todavía eran visibles manchas de sangre, según imágenes captadas en el sitio.

Luego del ataque, los sujetos armados regresaron a los vehículos y huyeron por “una ruta desconocida”, agregó el coronel.

En esa zona, las autoridades capturaron a una persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque.



